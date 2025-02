La actriz Jery Sandoval reapareció en redes sociales tras su salida de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, del que salió por recomendación del departamento de psicología tras la discusión que protagonizó con la presentadora Yaya Muñoz.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

¿Cómo reapareció Jery Sandoval en La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre el reality, dando algunos detalles de sus aprendizajes tras su corta participación.

Dio a conocer que no había aparecido antes debido a que tras salir del programa por recomendación psicológica debía regresar a la realidad paulatinamente, por lo que, los primeros días no tuvo acceso a su teléfono celular, llamadas, televisión, ni información del exterior.

Artículos relacionados La casa de los famosos 🔴 EN VIVO 📞 Capítulo doce de La casa de los famosos Colombia 2025: ¡Suena el teléfono y más!

¿Qué aprendió Jery Sandoval tras participar en La casa de los famosos Colombia?

Una vez le permitieron ver televisión se vio los Grammy, los cuales la pusieron a reflexionar bastante.

“Veía a mis divas favoritas en eso tan perfecto y la vida no es así, en la vida tú te enojas, lloras, pasas por cosas fuertes, como ahora que no estoy perfecta como en los videos antes de entrar a La casa de los famosos (…) En la vida hay momentos que te sales de control, que te están pasando cosas y es normal”, dijo.

Agregó que el reality le enseñó que no hay que mostrar una perfección que no existe porque eso no permite avanzar.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Jery Sandoval en La casa de los famosos Colombia?

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron y la llenaron de mensajes de diversos tipos, algunos de cariño y buenos deseos tras su regreso a la realidad y otros criticando el comportamiento que tuvo en la casa más famosa de Colombia.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares rompió las reglas de La casa de los famosos Colombia

Recuerda que para no perderte ningún detalle de todo lo que ocurre en la segunda temporada en La casa de los famosos Colombia puedes conectarte 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN y todas las noches en las galas junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán.