Ignacio Baladán, el chef uruguayo y esposo de la influenciadora colombiana La Segura, sorprendió a sus seguidores al publicar varios videos junto al cantante Beéle en Lima, Perú. Las imágenes se dieron a conocer justo a pocos días del nacimiento de su primer hijo, Lucca, lo que aumentó aún más la atención en redes.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia 2025, ¿dejará el reality?

¿Por qué se reunieron Ignacio Baladán y Beéle en Perú?

Ignacio Baladán estuvo presente en la organización del concierto que el cantante colombiano dio en Lima el pasado 4 de abril. Según contó el uruguayo, Beéle contrató a su equipo de marketing digital para la filmación del show musical.

Recordemos que el esposo de La Segura es muy reconocido en Perú por su participación en un reality en ese país.

"Tendré este día como uno de los mejores de mi vida", escribió Baladán.

Además, en sus historias de Instagram, se le vio compartiendo tiempo con el artista y su equipo, incluso bailando junto a un grupo de bailarinas en lo que podría ser el camerino.

Días antes del nacimiento de su hijo, Baladán compartió con Beéle en Lima.

En otro de los videos, Baladán le hace una broma a Beéle preguntándole si “esta vez también se va a caer”, haciendo referencia a un episodio viral, a lo que el cantante respondió con una mímica graciosa.

¿Por qué los fans de La Segura reaccionaron con advertencias al video de Baladán con Beéle?

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. Varios seguidores de La Segura comenzaron a etiquetarla en los comentarios y a enviarle advertencias, señalando que Beéle no sería la mejor compañía para su pareja. Algunos llegaron a escribir que “ojalá no se le pegara lo infiel”, en clara alusión a la reputación del cantante.

Artículos relacionados Karina García Salió a la luz foto del viaje de Karina García a Brasil, ¿se reveló identidad de Hugo?

Lo anterior por las polémicas sentimentales en las que Beéle se ha visto envuelto en los últimos años. En 2023, terminó su relación con Cara Rodríguez en medio de rumores de infidelidad. Poco después, confirmó su relación con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Recientemente, en un podcast, Cara aseguró que Beéle le fue infiel en más de una ocasión.

Y ahora se dice que ya no estaría saliendo con Isabella Ladera. Aunque ninguno se ha pronunciado, tampoco se siguen en redes sociales, lo que ha avivado rumores de una ruptura. Para algunos, este tipo de situaciones ha restado confianza en el cantante y su comportamiento en las relaciones amorosas.

Surgen rumores de la separación entre Beéle e Isabella Ladera.

¿Cómo reaccionó La Segura al video de su pareja con Beéle?

A diferencia de las advertencias, La Segura reaccionó de forma tranquila y con humor. Comentó una de las publicaciones de su pareja señalando con cariño que “mi amor el menos bailable. Te amo, papshito mío”, dejando ver que la confianza es centro de su relación.

La respuesta de la creadora de contenido fue interpretada como una muestra de madurez en la relación y una manera de restarle importancia a las críticas. Además, otro detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Juan Elías, hermano mayor de La Segura, en el viaje.

Ella misma escribió: “Mi hermano y mi esposo se fueron a un viaje flash de cuñados y eso me hizo muy feliz. Los amo”.

¿Qué dijo Neider García sobre el video de Baladán con Beéle?

Neider García, pareja de Karen Sevillano y amigo cercano de Baladán, también reaccionó a la publicación.

Aunque solo comentó con un emoticón, algunos internautas interpretaron que estaba celoso, ya que Baladán y García solían hacer contenido juntos y se les veía muy unidos.

Artículos relacionados Selección Colombia ¿Quién es Madu Carvalho? La modelo brasileña que estaría saliendo Richard Ríos

“¿Cuándo te veo?”, le respondió el uruguayo. El comentario de Neider fue motivo de risas en la red social.

¿Cuándo nacerá el bebé de La Segura e Ignacio Baladán?

El viaje de Baladán a Perú se dio días antes del nacimiento de Lucca, el primer hijo de la pareja. Aunque han sido discretos con la fecha exacta, La Segura ya anunció que su bebé está a punto de llegar.

A través de sus redes, ha compartido que los últimos días de embarazo han sido retadores. Ha cumplido con varios compromisos laborales, pero ha seguido al pie de la letra las recomendaciones médicas. Debido al dolor crónico que padece en la columna, su hijo nacerá por cesárea.

Sus seguidores están muy atentos a sus publicaciones, esperando la feliz noticia del nacimiento de Lucca, quien desde ya se ha convertido en uno de los bebés más esperados en Colombia.