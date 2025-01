David Polania, hijo de la difunta comediante conocida como la Gorda Fabiola y humorista Polilla feliz, reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores un reflexivo mensaje sobre la homofobia. Esto a raíz de un cambio que surgirá en las plataformas digitales de Meta que permitirá más libertad en el tipo de comentarios que se pueden realizar en redes sociales, así lo explicó el joven influenciador.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, David Polanía compartió una serie de mensajes con los que busca cambiar la percepción de algunas personas heterosexuales que están en contra de la homosexualidad de manera radical.

En el primero de estos, Polanía reposteó una publicación que hacía énfasis en diferentes escenarios en donde la homosexualidad era el foco con el fin de dar un mensaje claro frente a lo que la homofobia puede llegar a causar en una persona que tiene una orientación diferente a la impuesta por la sociedad durante décadas.

“Tu hijo no se va a volver gay, porque le hablen de diversidad en la escuela, ni por ver gays en la calle. Pero si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales hará que no pase una infancia infeliz. Y, por el contrario, si tu hijo es heterosexual y ve gays con la misma naturalidad con la que ve a heterosexuales, a lo mejor no se vuelva un miserable homofóbico que piense que la diversidad es una ideología”.