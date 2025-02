Daniel, hijo de la Abuela, se pronunció sobre las palabras de la creadora de contenido sobre querer irse de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 a través de la aplicación.

La Abuela desde hace algunos días ha manifestado en el reality que quiere irse de la competencia, pues extraña a mucho a su familia.

Si bien los participantes han tratado de animarla y darle apoyo para que continúe en el programa, recientemente quedó en la placa de nominados por parte del público tras ser una de las que tuvo menor votación, razón por la que ella reiteró sus deseos de abandonar el juego.

Debido a las palabras de la Abuela de querer irse de La casa de los famosos Colombia, su hijo Daniel, que la visitó en un 'Congelados', estuvo en entrevista en el programa 'Buen día, Colombia', donde fue interrogado al respecto y él señaló que tanto él como sus hermanos apoyan los deseos de su mamá, razón por la que no han vuelto a votar por ella y tampoco han hecho campaña para que sus seguidores la apoyen.

"Como la estamos viendo en el 24/7 he visto varias veces que se mete al baño a llorar y me da pesar. Es primera vez que está tan lejos de la casa y tanto tiempo, nunca se había alejado ni dos días, entonces por eso no estamos haciendo ni campaña", dijo.