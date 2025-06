Altafulla conoció a los dos hijos de Karina García: Isabella y Valentino en la noche jornada del 12 de junio cuando llegó a Medellín en compañía de la modelo paisa tras ganar La casa de los famosos Colombia.

Altafulla y Karina García les compartieron a sus seguidores varios videos e hicieron un live para mostrarles cómo les fue con ese encuentro con Isabella y Valentino.

En medio de esa transmisión en vivo quedó en evidencia un momento de tensión cuando la hija mayor de Karina García le preguntó a Altafulla por un rumor sobre él.

Rumores siempre hay, yo había escuchado que a usted no le gustaban las mujeres con hijos, ¿si te gustan o no?

Isabella Vargas le recriminó que había escuchado un rumor que él decía que no le gustaban las mujeres que tenían hijos y por eso, quería saber si esto era verdad y por qué entonces estaba con su mamá.

Altafulla quedó frío con la pregunta, pero decidió responderle con total sinceridad que él también había escuchado ese rumor y que por su parte no era del todo verdad.

Yo también lo escuché. Uno no decide qué le gusta y que no, ¿si me entiendes?