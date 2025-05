Andrea Valdiri sorprendió hace pocos días al mostrar su apoyo públicamente hacia La Jesuu en La casa de los famosos Colombia, pese a que su amistad había llegado a su fin. A raíz de esto, Juliana Calderón, hermana menor de Yina, arremetió en contra de la influenciadora y la criticó por apoyar a la caleña.

La amistad entre Andrea Valdiri y La Jesuu se rompió meses atrás debido a problemas con terceros. Sin embargo, tras las declaraciones de La Jesuu durante el ‘brunch’ del domingo 11 de mayo en La Casa de los Famosos Colombia, donde expresó su arrepentimiento por haber perdido su amistad con Valdiri, la influenciadora decidió brindarle su apoyo en el reality.

Como muestra de ese apoyo, Valdiri le envió una maleta llena de ropa para que la luciera durante su estadía en la competencia. Sin embargo, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, consideró que el gesto no era genuino ni sincero, sugiriendo que podría tener intenciones ocultas.

Luego de que Andrea Valdiri revelara en sus redes sociales su total apoyo a La Jesuu durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia, Juliana Calderón compartió un breve video en el que dejó clara su postura frente a este inesperado gesto de Valdiri.

"No copien, porque Valdiri está ayudando a La Jesuu. No se dejen influenciar por eso. Cuando pasó lo de Karina, muchos influencers también estaban ayudando, y ustedes saben qué tipo de influencers estaban detrás de todo eso, y aun así no pudieron sacar a Yina".