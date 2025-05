Por estos días, Mariana Zapata ha sido tendencia en redes sociales, primordialmente TikTok, debido a que reaccionó positivamente a la salida de su examiga Karina García de La casa de los famosos Colombia.

A través de una transmisión en vivo, Zapata, quien fue aspirante a La casa de los famosos, pero no logró convertirse en participante, se sinceró y reveló que le ofrecieron pisar el reality en la dinámica de 'congelados' para expresar sus sentimientos.

A diferencia de otras figuras públicas, como Marilyn Oquendo y Sofía Avendaño, la influenciadora paisa decidió no aceptar visitar el formato de convivencia y comentó la razón de por qué tomó esta decisión.

Mariana Zapata señaló que la producción del Canal RCN no le dice a los visitantes de La casa de los famosos qué decir, sino que cada quien es libre de expresarse como quiera. Asimismo, relató que en su sentir no estaba el hecho de irse en contra de Karina García.

"¿Qué es lo que quiere Colombia?, que yo entre y moleste a Karina. No, no iba a hacer eso porque eso no es lo que siente mi corazón. Sí, me iba a ir muy viral, eso iba a salir en todas las páginas, mucha gente iba a estar a favor mío, pero para qué", reflexionó Mariana.