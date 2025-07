Falleció Connie Francis, leyenda del pop estadounidense en los años 50

La música pop estadounidense está de luto por la partida de Connie Francis, una icónica artista que alcanzó la fama en los años 50 y que, décadas después, volvió al centro de la conversación pública en 2024 gracias a la viralización de sus canciones en TikTok.

Este 17 de julio, su representante y mánager, Ron Roberts, confirmó la noticia de su fallecimiento a través de una publicación en Facebook, en la que expresó que la cantante murió la noche anterior.



También agregó que estaba convencido de que Connie habría querido que sus fans y todas las personas que la querían y seguían fueran de las primeras en enterarse.

¿Quién fue Connie Francis, ícono del pop estadounidense?

Connie Francis fue una de las cantantes más populares de los años 50 y 60, reconocida por su poderosa voz y su versatilidad para interpretar baladas románticas, pop y canciones en varios idiomas.

Nacida como Concetta Rosa Maria Franconero en 1937 en Nueva Jersey, alcanzó la fama mundial con éxitos como "Who's Sorry Now", "Where the Boys Are" y "Stupid Cupid".

Además de su carrera musical, también incursionó en el cine y se convirtió en un ícono de la cultura pop de su época.

Su nombre volvió a sonar con fuerza en tiempos recientes gracias a TikTok, donde algunas de sus canciones se hicieron virales y conectaron con nuevas generaciones, demostrando que su legado sigue más vivo que nunca.

¿Cuál fue la causa de muerte de Connie Francis?

La causa de muerte de Connie Francis no ha sido revelada oficialmente, aunque en semanas recientes la artista había compartido preocupaciones sobre su estado de salud.

A finales de junio de 2025, reveló que estaba experimentando un dolor pélvico en el lado derecho, el cual le fue diagnosticado como una fractura. Debido a ello, comentó que tendría que usar su silla de ruedas por más tiempo del previsto mientras continuaba con su recuperación.

A comienzos de julio fue hospitalizada en Florida tras la reaparición de un dolor intenso. Durante su estancia en cuidados intensivos se sometió a múltiples exámenes médicos, y más adelante fue trasladada a una habitación privada.

En una publicación en Facebook, Francis especuló que sus síntomas podrían estar relacionados con dicha fractura, aunque no se confirmó un diagnóstico oficial.

Su representante, Ron Roberts, fue quien anunció su fallecimiento y señaló que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

¿Cuáles fueron los mayores éxitos de Connie Francis?

Connie Francis tuvo una carrera llena de éxitos que la convirtieron en una de las voces más emblemáticas de la música pop en los años 50 y 60.

Alcanzó la fama mundial con “Who’s Sorry Now” en 1958, una balada que marcó un antes y un después en su carrera y la posicionó como una de las artistas más queridas del momento.

Adiós a Connie Francis, la voz que traspasó idiomas y generaciones. (Foto Brad Barket / AFP)

Ese mismo año lanzó “Stupid Cupid”, un tema juvenil y energético que también fue un gran éxito y, con el tiempo, se volvió un clásico del cine adolescente, apareciendo en películas como El diario de la princesa.

Otros de sus temas más populares incluyen “Lipstick on Your Collar”, con su mezcla de pop y rockabilly; “My Happiness”, una balada melancólica; y “Where the Boys Are”, canción que interpretó en la película del mismo nombre y que se convirtió en un himno para toda una generación.

También destacó con “Everybody’s Somebody’s Fool”, que la convirtió en la primera cantante femenina en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.

Décadas después, su música volvió a resonar con fuerza gracias a TikTok. Su canción “Pretty Little Baby” se hizo viral en la plataforma, utilizada por celebridades como Meghan Trainor, Kylie Jenner y Kim Kardashian.

¿Cuál fue el impacto cultural de Connie Francis?

Durante la década de 1960, Connie Francis se consolidó como la cantante femenina más exitosa de su tiempo no solo en Estados Unidos, sino también en países como Alemania, Japón, Reino Unido y Australia.

Aunque sus primeros éxitos fueron en inglés, no fue hasta 1960 cuando comenzó a grabar versiones de sus canciones en otros idiomas además del alemán, una decisión que impulsó su carrera internacional de manera extraordinaria. A lo largo de los años siguientes, interpretó canciones en más de 15 idiomas distintos.

Aunque no era fluida en todos esos idiomas, Francis aprendía las letras fonéticamente y contaba con traductores que la ayudaban a perfeccionar la pronunciación y la gramática.

Sin embargo, sí hablaba español e italiano con fluidez, lo que le permitió conectar aún más con el público hispano e italiano. Uno de sus mayores éxitos fuera de Estados Unidos fue el sencillo “Die Liebe ist ein seltsames Spiel”, con el que alcanzó gran notoriedad en el mercado alemán.

Gracias a esta apertura internacional, Connie Francis fue votada como la cantante número uno en más de diez países y, en 1960, fue nombrada la artista más popular de Europa, siendo la primera vez que una persona no europea recibía este reconocimiento.

Su versatilidad lingüística y su capacidad de emocionar sin importar el idioma la convirtieron en una verdadera pionera del pop global, dejando una marca en la historia de la música internacional.