La espera está a punto de terminar, ya que La casa de los famosos Colombia se estrena el 26 de enero a las 8:30 p.m. a través de Canal RCN, y una de las figuras más esperadas de esta temporada es el actor Luis Fernando Salas, mejor conocido como ‘El Negro’ Salas.

Con una trayectoria consolidada en la televisión colombiana, ‘El Negro’ Salas llega con toda la energía para aportar su carisma y talento al reality que ha cautivado a miles de colombianos.

‘El Negro’ Salas está listo para ingresar a La casa de los famosos Colombia

A solo horas de ingresar a la famosa casa, el actor compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, donde habló sobre cómo se estaba preparando para esta gran aventura.

“Bueno familia, a pocas horas de ingresar a La casa de los famosos Colombia, ya a viajar a Bogotá y arrancar con toda esta aventura. Quiero contarles un poco cómo fue esta semana, qué hice para prepararme mejor”, expresó en la publicación.

‘El Negro’ Salas no solo se enfocó en su preparación física y mental para el desafío, sino también en disfrutar de tiempo de calidad con su familia. “Conté con la visita de mi gran amigo, el Capi, quien es un chef maravilloso y me dio algunos tips de cocina. Estuvimos preparando el almuerzo para compartir con mi familia, y creo que me voy con unos buenos tips para la casa”, confesó.

Uno de los momentos más conmovedores del video fue cuando el actor compartió los mensajes especiales de sus seres queridos, quienes lo despidieron con mucha emoción.

Su familia, entre ellos su prometida y sobrinos, le enviaron palabras llenas de apoyo y cariño. “Te voy a extrañar muchísimo, pero sé que esta experiencia será increíble para ti. Confío en ti, te amo mucho”, fue uno de los emotivos mensajes que compartió el actor en sus redes.

¿Cuál es el mayor reto de ‘El Negro’ Salas al ingresar a La casa de los famosos?

Además de la preparación emocional, ‘El Negro’ Salas bromeó sobre una de las decisiones más difíciles para él: elegir qué perfume llevarse a la casa. Entre risas, destacó la importancia de estar listo para enfrentar los retos y demostrar lo mejor de sí.

Con su inconfundible estilo y carisma, ‘El Negro’ Salas promete ser uno de los participantes más destacados de esta nueva temporada. Los seguidores del reality pueden esperar una experiencia llena de humor, emociones y momentos inolvidables.

El estreno de La casa de los famosos Colombia será este 26 de enero a las 8:30 p.m. ¡No te lo pierdas! Solo por Canal RCN.