Essined Aponte sigue consolidando su carrera actoral y pronto la veremos brillar como protagonista de ‘La Hija del Mariachi’ 2025, la nueva y esperada producción del Canal RCN.

Con una trayectoria en crecimiento y un talento que no pasa desapercibido, Aponte se perfila como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de actrices latinas.

¿Quién es Essined Aponte?

Essined Aponte es una actriz que ha ganado reconocimiento por su trabajo en distintas producciones televisivas. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó como modelo y participante en un certamen de belleza. Más adelante, se mudó a Miami, donde desempeñó diversos trabajos antes de abrirse paso en la actuación, área en la que hoy destaca por su talento y carisma.

Essined Aponte es Rosario Guerrero, protagonista de La Hija del Mariachi.

¿Dónde nació Essined Aponte y cuántos años tiene?

La actriz nació en Caguas, Puerto Rico, el 9 de abril de 1991, lo que quiere decir que a la fecha -mayo 2025- cuenta con 34 años de edad.

Desde temprana edad, Aponte mostró una personalidad curiosa y una inclinación por explorar diferentes campos.

Aunque deseaba con ansias convertirse en arquitecta o diseñadora de interiores, su trayectoria tomó un giro cuando se dedicó al mundo de los reinados de belleza en 2012 y 2013.

¿Essined Aponte tiene novio?

Sí, la protagonista de ‘La Hija del Mariachi’ 2025, mantiene una relación estable con el actor español Emmanuel Esparza.

La pareja se conoció durante el rodaje y grabaciones de una serie web colombiana de drama histórico donde compartieron escenas. Entre escena y escena, su amistad se fortaleció con el tiempo, y posteriormente, evolucionó a una relación amorosa.

En varias oportunidades, el actor español ha dejado en claro su aprecio por la puertorriqueña y dejó entrever que la relación podría estar avanzando hacia un nuevo nivel.

¿Cuántos hijos tiene Essined Aponte?

Essined Aponte no tiene hijos por el momento, pero no descarta la posibilidad de formar una familia en el futuro. Su actual pareja, el actor español Emmanuel Esparza ha expresado en entrevistas su deseo de compartir esa etapa junto a ella, dejando abierta la puerta a construir un hogar juntos más adelante.

¿Cuál fue el motivo por el que Essined Aponte llegó a Colombia?

La actriz llegó a Colombia luego de ser seleccionada en un casting para una serie histórica producida en el país. Su talento la llevó a obtener el papel de la India Catalina en esta producción que marcó su debut en la televisión colombiana y consolidó su presencia en el mundo actoral latinoamericano.

¿Qué papel interpreta Essined Aponte en ‘La Hija del Mariachi’ 2025?

En 'La Hija del Mariachi' 2025 del Canal RCN, Essined Aponte asume el papel de Rosario, una joven cantante apasionada por la música ranchera.

Con este personaje, Aponte da vida a una mujer fuerte, sensible y talentosa, que se convierte en el corazón de la historia y en el eje del romance que marcará la trama de la novela.

Essined Aponte en su papel de 'Rosario' en 'La Hija del Mariachi' 2025. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo comenzó la carrera artística de Essined Aponte?

En una entrevista para un medio local, la puertorriqueña reveló que su sueño de ser actriz comenzó con varios sacrificios. Según relató, salió de su país natal para ubicarse en los Estados Unidos con solo 50 dólares.

Con esfuerzos, logró ser modelo en Miami y llegó a participar en un reality de belleza en el mismo país, donde alcanzó el noveno puesto en 2013. Sin embargo, su primera gran oportunidad como actriz se vio cuando participó en un seriado. Más tarde llegó a Colombia a interpretar a la India Catalina, y estuvo en República Dominicana donde dejó ver sus dotes actorales de igual manera en una serie nacional.

¿Qué estudios tiene Essined Aponte?

Essined Aponte inició su formación académica en el campo de diseño de interiores en la Universidad de Puerto Rico. No obstante, al descubrir que su amor era la actuación, abandonó su carrera y viajó a los Estados Unidos a buscar oportunidades como actriz.

¿Essined Aponte es hija de algún famoso?

No, Essined Aponte no es hija de ninguna celebridad, pero a pesar de que no proviene de una familia vinculada al mundo del espectáculo, la puertorriqueña ha construido su carrera artística a pulso, destacándose por su talento, disciplina y perseverancia.

¿Essined Aponte ha ganado premios como actriz?

No, la actriz aún no ha sido reconocida con premios individuales, pero su presencia en la industria que ha sido constante y destacada, le ha permitido asistir como invitada a importantes eventos como los Premios Fénix en 2018 y los Premios Juventud en 2013.

Ahora bien, se espera que con su protagónico en ‘La Hija del Mariachi’ 2025 las expectativas sobre su evolución artística aumenten, y sus fans auguran que pronto podría cosechar reconocimientos formales por su talento.