A pocos días del estreno de La Casa de los Famosos Colombia, las tensiones entre algunos participantes ya comienzan a manifestarse, incluso antes de que inicie el reality. A través de sus respectivas redes sociales, varios han compartido mensajes cargados de indirectas y opiniones que no han pasado desapercibidas entre sus seguidores.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

La controversia que se desató entre dos participantes confirmadas de La casa de los famosos

Entre estas interacciones resaltan los intercambios entre Yina Calderón y Melissa Gate, quienes han expresado sus puntos de vista de manera directa, generando controversia. Sus declaraciones dejan entrever diferencias que podrían ganar protagonismo una vez inicie el programa, aumentando las expectativas entre los seguidores de cada una de las famosas.

Recientemente, el creador de contenido digital y participante elegido mediante votaciones para La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro expresó su sorpresa al recibir un inesperado mensaje de una de las famosas con quien compartirá convivencia.

Yina Calderón respondió a cuestionamientos sobre lo ocurrido con Emiro Navarro

Se trata de Yina Calderón, quien, tras el evento de lanzamiento del reality, le preguntaron sobre lo sucedido con Emiro Navarro. Con franqueza, Yina aclaró que no ocurrió absolutamente nada y, por el contrario, destacó la gran personalidad y el carisma que él demostró hacia ella en el evento.

A Emiro navarro y a Jery fue a los dos que salude, yo no tengo nada contra Emiro, yo al principio no lo conocía, pero después lo empecé a ver en redes. Me gusta su personalidad, me parece lindo.

Así reaccionó Emiro Navarro tras recibir mensaje de Yina Calderón

Emiro Navarro compartió con sus millones de seguidores durante una transmisión en vivo que había recibido un mensaje de su colega Yina Calderón. Su rostro reflejó asombro mientras escuchaba el mensaje, lo que no pasó desapercibido para quienes seguían la transmisión y posteriormente para quienes vieron sus historias.

Aunque Emiro no reveló el contenido del mensaje, dejó a sus seguidores intrigados al asegurar que lo dará a conocer el próximo 26 de enero, fecha en la que comenzará su participación en el reality.

Esta revelación ha generado especulaciones sobre posibles alianzas estratégicas dentro del programa, pero hasta el momento ninguno de los involucrados ha ofrecido más detalles, manteniendo en expectativa a sus seguidores.

Yina Calderón me mandó un audio... He quedado yo en una sola pieza / Pero no diga nada que el 26 que inicia el programa lo sabrán.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

Este es el mensaje que posiblemente le envió Yina Calderón a Emiro Navarro

En sus recientes declaraciones, Yina Calderón reveló que había enviado un mensaje al creador de contenido Emiro Navarro para agradecerle su actitud positiva hacia ella. Además, destacó las virtudes y la personalidad de quien será su compañero en La casa de los famosos Colombia.

Lo que sí fue que le escribí y le agradecí por haber tenido esa reacción cuando me vio, se le nota que es cero envidioso.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si el mensaje que tanto sorprendió a Emiro durante su transmisión en vivo corresponde al mismo mencionado por Yina o si, por el contrario, se trata de otro asunto que aún no ha sido revelado.