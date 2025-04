Emiro esperaba que Melissa regresara en su cumpleaños

Emiro Navarro está celebrando su cumpleaños número 23 dentro de La casa de los famosos Colombia, un deseo que tenía desde su ingreso al reality. Sin embargo, no todo es felicidad para el joven, ya que apenas un día antes de esta fecha especial tuvo que despedirse de Melissa Gate y aún guarda la esperanza de que ella regrese a la competencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Manelyk al salir de La casa de los famosos All Stars para el intercambio con Melissa

¿Qué no sabe Emiro sobre Melissa y por qué aún la espera en su cumpleaños dentro de La casa de los famosos?

Vale la pena destacar que los participantes aún no saben del intercambio que ocurrirá en las próximas horas entre Melissa Gate y Manelyk González. Ambas influenciadoras cambiarán de reality: Gate se unirá a La casa de los famosos All-Stars, mientras que González ingresará a La casa de los famosos Colombia.

El ingreso de estas dos figuras se llevará a cabo durante la gala de este martes 8 de abril, que podrás ver a través de la pantalla chica o mediante la app del Canal RCN.

Artículos relacionados Viral Influencer muere después dar a luz ¡Luchó por años contra la infertilidad!

¿Por qué Emiro aún espera que Melissa aparezca en su cumpleaños si ya ‘no está’ en la competencia?

Aunque Melissa Gate ya no está en La casa de los famosos, Emiro Navarro no pierde la esperanza de que reaparezca justo en el día de su cumpleaños. La incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió con su compañera lo mantiene ilusionado con una posible sorpresa.

“Amiga, hoy estoy cumpliendo 23 años. Estoy feliz, pero a la vez triste, tengo sentimientos encontrados, estoy confundido, Melissa no sé en dónde está”, expresó ante las cámaras, visiblemente afectado.

Cumpleaños de Emiro: esto es lo que espera de Melissa y que aún no ha sucedido. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido sigue creyendo que Melissa podría regresar: “Supuestamente se fue de la competencia, pero yo tengo la esperanza de que así no es y va a volver. Ojalá sea hoy, por mi cumpleaños, para que me pueda felicitar bien, me dé un abrazo y esté conmigo, porque ella sabe lo importante que era para mí llegar a mi cumpleaños aquí. Entonces esperando a que entre por esa puerta otra vez”.

Por ahora, Emiro sigue esperando con el corazón en la mano y la mirada puesta en la puerta, pero sus incertidumbres llegarán a su fin esta noche.