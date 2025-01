Bad Bunny es uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos a nivel internacional. A lo largo de su carrera, el artista ha experimentado con diversos géneros musicales, rompiendo las barreras tradicionales que definen a los artistas urbanos.

Su último lanzamiento, “Debí tirar más fotos”, es una fusión que mezcla la música caribeña, la salsa y la plena, un género originario de Puerto Rico. Con este trabajo, Benito muestra su faceta más vulnerable al tiempo que aborda problemas sociales y culturales que afectan a su tierra natal, Puerto Rico.

Bad Bunny y Jimmy Fallon se disfrazan y cantan en el metro de Nueva York

El álbum incluye la canción ‘NuevaYol’, una combinación de salsa y dembow que rinde homenaje a la comunidad puertorriqueña en Nueva York. La canción incorpora un fragmento de la melodía setentera ‘Un verano en Nueva York’, fusionando lo clásico con lo contemporáneo.

Como parte de la promoción del nuevo disco, Bad Bunny se unió al presentador Jimmy Fallon para ofrecer un show sorpresa en el metro de Nueva York. Disfrazados con pelucas, barbas y carteles pidiendo dinero, ambos recrearon un puesto musical improvisado. Comenzaron cantando “I Want It That Way” antes de despojarse de sus disfraces y sorprender a los transeúntes.

“¡Bienvenidos a la ciudad de Nueva York, yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene nuevo disco!”, anunció Fallon.

El puertorriqueño cantó ‘Nuevayol’, la primera canción de su álbum e hizo que toda la estación cantara con él. Después del show en el metro, Bad Bunny realizó un concierto gratuito en el Caribbean Social Club en Brooklyn.

La presentación del artista se volvió viral en las redes y pronto comenzaron a salir los videos que grabaron las personas que se encontraban en el metro durante el show.

Reacciones de los fans al show sorpresa de Bad Bunny en el metro de Nueva York

El show sorpresa de Bad Bunny en el metro de Nueva York desató una ola de reacciones positivas en redes sociales. Los fanáticos que tuvieron la suerte de presenciar el evento compartieron videos y fotos, destacando la autenticidad y cercanía del artista. Comentarios como “Yo estuve ahí y fue ÉPICO, llegué tarde al trabajo pero valió la pena” y “Nunca olvidaré que me sucedió esto- una de mis top 5 de experiencias en Nueva York de todos los tiempos” inundaron plataformas como Twitter e Instagram.

Otros elogiaron la creatividad de la promoción y el impacto musical y cultural del puertorriqueño. “Este álbum salió hace 8 días… y una estación de subway entera está cantando esta canción con él”. Las publicaciones relacionadas con el evento acumularon millones de visualizaciones en cuestión de horas, consolidando a Bad Bunny como un artista que sabe cómo sorprender y emocionar a su público.

Con “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny no solo reafirma su posición como uno de los artistas más versátiles de su generación, sino que también da voz a las complejidades culturales y sociales de su Puerto Rico natal. Su capacidad para innovar mientras conecta con sus raíces lo consolida como un referente mundial de la música latina.