J Balvin sorprendió hace pocas horas a sus cientos de seguidores al compartir un carrete de fotos en los que presumió sus ‘aventuras’ con su pequeño hijo Río, pero lo que más llamó la atención fue que en una de ellas el menor lucía diamantes en sus dientes.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro llamó a Karola tras declaraciones de Melissa Gate en su contra: así reaccionó

Así luce Río, el hijo de J Balvin, con diamantes en los dientes

A través de sus redes sociales, el cantante urbano J Balvin compartió un carrete de fotografías que muestran cómo suele ser su día a día junto a su pequeño hijo de tres años, Río.

El menor, fruto de su relación con Valentina Ferrer, causó furor en redes al lucir diamantes en los dientes a tan corta edad, un accesorio común entre artistas de distintos géneros.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate recibió lujoso regalo de exparticipante de La casa de los famosos: “Ya la perdoné”

En la tercera foto del carrete publicado en su Instagram, se puede ver a Río con todos los dientes inferiores decorados con diamantes plateados y otros más grandes de colores, mientras posa sonriente ante la cámara.

Cabe destacar que este tipo de accesorio dental es meramente cosmético, no causa dolor y su colocación suele ser sencilla, por lo que no requiere anestesia. Tampoco daña la dentadura, aunque sí exige cuidados especiales.

J Balvin dividió opiniones tras ponerle diamantes en los dientes a su hijo de tres años

Como era de esperarse, la publicación no tardó en generar reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el estilo del pequeño y lo vieron como una expresión de moda heredada de su padre, otros cuestionaron si era apropiado colocarle diamantes a un niño de tan corta edad.

“Wow que animalada ponerle eso en los dientes. Siempre tirando hacia abajo”, “Las personas si son cansonas, los que escriben malos comentarios son los mismos que dicen ayyy por qué no muestra al hijo”, “Los dientes no me gustan para el bebé, pero lo digo con respeto y amor”, fueron algunos de los comentarios.

Con esto, una vez más, J Balvin da de qué hablar, esta vez por una decisión que puso a debatir a sus seguidores.