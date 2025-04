El nombre de Manelyk González se ha apoderado de las tendencias desde su llegada a La casa de los famosos Colombia luego de un intercambio temporal con Melissa Gate quien viajó a La casa de los famosos All-Stars.

La llegada de Manelyk González al reality del Canal RCN ha sido tema de conversación en redes sociales y ha provocado curiosidad en muchos por saber detalles de su vida.

En medio de esta búsqueda sobre el pasado de la reconocida influenciadora mexicana, salió a la luz el nombre de su exprometido Luis Alejandro Méndez mejor conocido como Jawy Méndez.

Jawy Méndez es un cantante y creador de contenido mexicano de 37 años que ha logrado hacerse un renombre en el mundo de la farándula nacional con su participación en diferentes realities y competencias de televisión.

El nombre de Jawy Méndez empezó a dar de qué hablar cuando participó en la primera temporada de 'Acapulco Shore' en 2014, programa de convivencia en el que conoció a Manelyk González.

Manelyk y Jawy sostuvieron una comentada relación durante ese reality convirtiéndose en una de las más populares y recordadas de la competencia. Aunque fue inestable y llena de polémica, lograron estar juntos durante varias temporadas.

Precisamente, la pareja oficializó su relación en 2020, cuando se comprometieron en medio de un cumpleaños de Manelyk. Sin embargo, de manera sorpresiva la pareja anunció su ruptura en 2021.

La relación de Manelyk González y Jawy Méndez fue tan popular que en 2020 tuvieron un reality juntos llamado ‘Mawy: Diario de una convivencia’.

Este programa lo grabaron durante la pandemia del COVID-19 y fue bien recibido por sus fanáticos y los del reality en el que participaron, sin embargo, solo duró 8 capítulos. Allí mostraban su vida en pareja y los desafíos que tenían a diario.

Aunque todo parecía ir de maravilla, en 2021 empezaron las especulaciones de su ruptura tras varios mensajes publicados por ambos en sus redes.

Años después, ambos rompieron su silencio y contaron sus versiones de lo sucedido, Jawy por su parte reveló que terminaron tras no ponerse de acuerdo para tener bebés.

Sin embargo, Manelyk reveló que la convivencia y al parecer, algunas infidelidades de Jawy la hicieron tomar la decisión de no quererse casar.

“Yo no me quería casar, ni tampoco me quería ir a vivir con él