Marcela Reyes ha estado en el ojo del huracán en los últimos días luego de dar unas declaraciones en Buen día, Colombia en donde acusó a su exesposo B-King de serle infiel y posteriormente hacer fuertes acusaciones en contra de él.

Estas declaraciones de Marcela Reyes hicieron que B-King rompiese su silencio en el mismo programa del Canal RCN y desmintiera algunas acusaciones de la DJ, como por ejemplo su infidelidad.

Las declaraciones de B-King también han causado gran revuelo, ya que en estas acusó a Marcela de fuertes asuntos y hasta aseguró tener un matrimonio tormentoso con ella.

En medio de esta polémica, salió el papá del hijo de Marcela Reyes, el DJ Exotic a defenderla a través de redes sociales, asegurando que para él, su expareja era una gran mujer.

DJ Exotic aseguró que resaltaba la labor de Marcela Reyes como mamá, ya que había sido la encargada de criar en gran parte a su hijo, por eso, siempre iba a estar agradecido con ella.

Asimismo, destacó la labor como mujer de Marcela Reyes, asegurando que era alguien con un corazón gigante y lleno de valor.

Estas declaraciones de DJ Exotic llegaron luego que el cantante B-King asegurara en medio de la entrevista que había sufrido mientras estuvo al lado de Marcela Reyes.

"Marcela Reyes no fue la que me dejó a mí, ella me puso a mí: o haces esto o esto y yo preferí irme. El esposo y la esposa feliz, pero yo ya tenía claro que no quería estar ahí