¿DJ Exotic perdió la movilidad de sus piernas? Esto dijo

El reconocido DJ Daniel Alejandro Salinas, mejor conocido en la industria musical y redes sociales como DJ Exotic, reapareció por medio de sus redes sociales para aclarar dudas a sus seguidores por medio de la dinámica de preguntas y respuestas que ofrece Instagram. Allí uno de los internautas quiso saber si los rumores sobre la pérdida de la movilidad de sus piernas eran ciertos.

DJ Exotic, expareja y padre del hijo de Marcela Reyes, quedó en coma tras recibir varios disparos durante un enfrentamiento en un evento privado en Cali, donde trabajaba como DJ en 2024. Según contó la influenciadora en una entrevista con Buen día Colombia de Canal RCN, Exotic estuvo clínicamente muerto por 20 minutos, pero los médicos lograron estabilizarlo.

“Desde el primer momento que me dan la noticia, yo cogí un vuelo y llegué. Eso es algo que nunca he contado, no sabíamos cómo iba a despertar; duró 20 minutos sin signos vitales, o sea, 20 minutos muerto”, confesó Marcela Reyes.