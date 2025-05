Dani Duke goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales y muchos la conocieron por la participación de su novio, La Liendra en La casa de los famosos Colombia.

Dani Duke sorprendió recientemente a sus seguidores al revelarles el cambio físico que tuvo en los últimos meses mientras La Liendra estuvo en La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora les compartió a sus seguidores el antes y después del cambio de su figura tras según ella haber mejorado sus hábitos alimenticios y hacer más ejercicio.

En la imagen del antes se puede ver la figura de Dani Duke delgada, pero sin tanta definición y menos curvas.

En la foto del ahora se observa una figura más tonificiada, marcada y con unas curvas más pronunciadas, por lo que se ve más atlética.

Como era de esperarse estas imágenes de Dani Duke han sorprendido a sus seguidores y han provocado opiniones divididas entre los internautas.

Por un lado, muchos internautas han elogiado el cambio físico de la influenciadora antioqueña asegurando que se le notaban los cambios y que era un modelo a seguir.

Sin embargo, otros internautas han empezado a cuestionar si el cambio físico se dio únicamente por los hábitos que mejoró la creadora de contenido o si pasó por el quirófano para hacerse un retoque.

La creadora de contenido tras la salida de su novio, La Liendra, de La casa de los famosos Colombia se ha mantenido un poco alejada de las redes sociales.

Sin embargo, recientemente decidió romper su silencio para contarles a sus seguidores que su ausencia se debía a que estaba pasando tiempo con su pareja tras estar alejados por más de dos meses.

Además, en otro de sus videos aseguró que le había perdido un poco el interés al reality desde que su pareja salió, ya que sentía que daba un buen contenido.

No sé si soy yo, pero La casa no es igual desde que mi novio no está. No sé si me la dejé de ver porque no está, pero siento que desde que él se fue, el contenido no me engancha igual.