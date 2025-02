La influenciadora Dani Duke le confesó a sus millones de sus fanáticos lo mucho que extraña al creador de contenido la Liendra, quien se encuentra en La casa de los famosos Colombia, producción que puedes ver 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa en Medellín confesando lo mucho que extraña pasar tiempo con su novio, la Liendra.

"Amanecí triste porque me está haciendo mucha falta mi novio, quiero que llegue ya, quiero que se acabe rápido el programa. Los domingos es el día de nosotros, siempre estamos junticos los domingos, vamos a misa, pedimos domicilios y uno no puede ser egoísta porque yo lo veo feliz", dijo.

Destacó que él es súper hiperactivo y que ahora que lo e en La casa de los famosos Colombia lo ha confirmado aún más debido a las actividades que hace constantemente en el reality.

"Yo dije que se los iba a prestar un ratico, pero ya lo quiero devuelta, ¿será que me lo devuelven rápido o todavía lo quieren seguir viendo allá en La casa? si me lo quieren devolver yo no me pongo brava", agregó.