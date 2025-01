La influenciadora Dani Duke confesó a sus millones de fanáticos lo nostálgica que quedó tras despedirse de su novio, el creador de contenido la Liendra, quien es uno de los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que se estrenará este domingo 26 de enero a las 8:30 p.m.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su carro a blanco y negro dejando un mensaje al respecto.

Pidió que no la dejaran sola, pues necesita que la acompañen en esta aventura.

Sin embargo, las frases que agregó en inglés fueron las que más llamaron la atención.

"Let the game begin" y "Everything is gonna be alrigth", escribió que traducen “Que comience el juego" y "Todo va a estar bien”.