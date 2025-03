La Liendra podría salir este domingo de La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido quindiano está nominado junto a Karina García, Sebastián Arias, Yana Karpova, Melissa Gate y La Abuela.

Desde las redes sociales, amigos y seres allegados al influenciador han hecho campaña para que la gente vote por él y siga en competencia; por supuesto, dentro de ellos, también está su novia, Dani Duke.

En varias ocasiones, Duke se ha referido a la participación de su pareja en el reality y no le ha temblado nada a la hora de defenderlo, además, ha destacado que es un gran ser humano y ha actuado correctamente en el tiempo que lleva en competencia.

A pocas horas de la gala de eliminación, que decidirá su suerte en la casa más famosa del mundo, la joven le dedicó unas amorosas palabras a su novio y reiteró lo mucho que lo ama.

Eres lo más lindo que Dios y la vida me regalaron… hiciste que mi vida tuviera sentido… me enseñaste a valorar las cosas más simples y sencillas, a confiar en mí y siempre dar el 500% en todo. Jamás me cansaré de decir que eres el ser más increíble, generoso con el corazón más grande que conozco y eres mi hombre wowww. Que afortunada soy