El creador de contenido Daiky Gamboa recientemente decidió reaccionar y hablar sobre La casa de los famosos Colombia y lo que estaba pasando dentro con uno de sus amigos, La Liendra.

El influenciador decidió reaccionar a través de sus historias de Instagram a la polémica que involucra a su amigo La Liendra, esto porque muchos en redes sociales lo han criticado por su forma de ser en el reality.

En medio de su respuesta y defensa de La Liendra, el creador de contenido se puso de ejemplo asegurando que todas las personas que estaban allá tenían dos opciones mostrarse como eran o tratar de tener una máscara.

Para él, el único error de La Liendra era ser estratega y a veces creído, pero como persona era un buen ser humano y alguien que no se metía en problemas con otros.

El creador de contenido contó que al parecer lo llamaron para participar en La casa de los famosos Colombia, pero decidió no aceptarla por varias razones.

A mí me llamaron y yo dije no, muchas gracias.

Daiky Gamboa confesó que aunque él se considera 'la mejor persona del mundo', al estar dentro de un reality pueden pasar varias cosas que lo podrían hacer explotar.

El influenciador fue directo al asegurar que, así se considere 'el mejor' cosas como estar encerrado, no comer lo que quiera o no poder cantar podrían hacerlo salir de sus casillas.

Yo me considero la mejor persona del universo, pero quítenme mi comida, enciérrenme, no me dejen caminar, cantar, escribir y verán en qué persona me vuelvo.