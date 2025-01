El caso del cantante reguetonero Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González ha sido tema en el mundo mediático. Tras casi dos meses de su noticia, la expareja sigue siendo tema de conversación. Es por ello, que se conocieron nuevas noticias del acontecimiento.

¿Cuáles son los hechos que han marcado el caso de Daddy Yankee y Mireddys González?

Recordemos que la pareja anunció esa noticia el 2 de diciembre del 2024, antes de que se cumplieran tres décadas de su matrimonio.

Durante el juicio, Mireddys Gonzáles tenía que entregar obligatoriamente documentos de su estado financiero debido a que Daddy acusó a Mireddys por retirar una suma de 100 millones de dólares desde su cuenta bancaria.

Sumándole a eso, Mireddys hace poco contrató a una reconocida abogada llamada Mariel Colón Miró, quien participó en la defensa del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Y no solo eso, también el juez había ordenado una reunión entre ambas partes para llegar a un acuerdo, sin embargo, Mireddys y su hermana no se presentaron a la audiencia, por lo que ese trato no se cumplió.

¿Por qué a Daddy Yankee le habrían hurtado 46 millones de dólares?

Después de ello, el 13 de enero se reveló que Mireddys y la cuñada entregaron millonarias comisiones durante la gira de despedida que realizó Daddy por diferentes países. “Una de las últimas giras que da nuestro representado, aparecen unas comisiones de sobre el 30%. Esto va de lugar y no acostumbramos a hacer este tipo de negocios” afirmó Carlos Díaz, abogado en información entregada por la cadena Univisión.

Según aseguran que esta cifra ascendía a los 46 millones de dólares y que favorecían a ciertas personas, lo cual Daddy no tenía ni idea de ese detalle. Los abogados del cantante respondieron que no conocían esa suma y que desconocían su estado financiero “mi representado no tenía detalle de ese tipo de comisión”.

¿Cuál fue la respuesta de Mireddys González tras esta acusación?

Claramente, esta noticia dejó mucho de qué hablar, es por ello que los abogados exigieron que tenían que explicar los movimientos y detalles, pues todo parece indicar que se habría borrado la documentación sobre ello.

Por otro lado, Mireddys González y su hermana solicitaron un plazo de tiempo, pues hasta ahora se están enterando de todo lo que sucede.