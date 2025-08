El reconocido y recordado vocalista original de la banda Iron Maiden falleció el pasado 29 de julio a los 69 años.

La noticia fue confirmada por sus compañeros de More, su banda posterior a Iron Maiden. Ellos lo describieron como “una pieza clave de la nueva ola del heavy metal británico y una figura muy querida del rock británico”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Paul Mario Day, vocalista de Iron Maiden?

De acuerdo con publicaciones realizadas por colegas y amigos, Paul Mario falleció en Australia, país donde residía desde finales de los años ochenta, tras luchar contra el cáncer.

Aunque no se confirmó qué tipo de cáncer padecía el cantante, se sabe que enfrentaba la enfermedad desde hace algunos años.

A pesar de su diagnóstico, el músico continuó componiendo canciones hasta fechas recientes.

Paul Mario Day falleció tras una larga lucha contra el cáncer. (Foto FreePik)

¿Quién fue Paul Mario Day, artista de rock británico?

Paul Mario Day (nacido el 19 de abril de 1956 en Whitechapel, Londres) fue el primer vocalista de Iron Maiden, reclutado por Steve Harris en diciembre de 1975.

Cantó en el primer concierto en vivo de la banda el 1 de mayo de 1976, y permaneció en el grupo durante unos diez meses, hasta octubre de 1976, cuando fue reemplazado por Dennis Wilcock debido a que, según se indicó, carecía de suficiente presencia escénica.

Aunque su etapa en Iron Maiden fue breve y no registró grabaciones oficiales con la banda, Paul consideró esa experiencia como formativa y reconoció que representó un punto de inflexión en su desarrollo musical.

Tras su salida fundó en 1980 la banda More, con la que publicó álbumes como Warhead (1981) y Blood & Thunder (1982), y se presentó en el emblemático festival Monsters of Rock de Donington en 1981, incluso como telonero de Iron Maiden durante la gira Killers.

Más adelante, entre 1983 y 1984, fue cantante de Wildfire, y en 1985 se unió a una formación reformada de The Sweet, grabando el disco en vivo Live at the Marquee en Londres en 1986.

Desde mediados de los años 80 vivía en Australia (en Newcastle, Nueva Gales del Sur), donde continuó activo como cantante colaborando con las bandas Crimzon Lake, Defaced y Buffalo Crows hasta sus últimos años.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el fallecimiento de Paul Mario Day?

Las redes sociales y los fanáticos del rock y el heavy metal se mostraron tristes tras la partida del artista. Andy Scott, guitarrista del grupo Sweet, compartió unas palabras de despedida en las que destacó el talento vocal de Paul:

“Un día triste para todos los fans de Sweet. La voz de Paul en ‘Live at the Marquee’ ha resistido el paso del tiempo”, escribió.

Por su parte, Iron Maiden también rindió homenaje al cantante, recordando su importancia en los inicios de la banda:

“Estamos profundamente entristecidos de que Paul Mario Day, primer vocalista de Iron Maiden en 1975, haya fallecido. [...] Era una persona encantadora y buen compañero. Descansa en paz, Paul”, expresaron a través de su cuenta oficial en X.

La agrupación además envió condolencias a la familia y amigos del músico en este difícil momento.