Cris Valencia rompe el silencio sobre rumores de infidelidad

Los rumores sobre una posible infidelidad de Cris Valencia, novio de Yana, sacudieron las redes en los últimos días mientras la influenciadora sigue en La casa de los famosos Colombia. Ante esto, el cantante emergente no tardó en desmentirlos y defenderse.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Cris Valencia disfrutando de lo que se creía era una fiesta en una reconocida discoteca de Medellín junto a una misteriosa mujer. En las imágenes, el artista aparece bailando de manera cercana con la joven, mientras su novia, Yana Karpova, sigue dentro del reality La Casa de los Famosos Colombia.

Aunque el video no muestra nada comprometedor, ha generado un intenso debate en redes. Mientras algunos defienden a Cris Valencia, asegurando que solo se estaba divirtiendo, otros critican su actitud y cuestionan si es apropiado mientras su pareja está en el reality.

Ante la visibilidad de este audiovisual, que el mismo cantante asegura fue sacado de contexto, Cris Valencia decidió dar su versión de los hechos y defender su imagen. Según explicó, el video corresponde a un stream de Westcol, donde participó en un reto que consistía en bailar con una joven. “Fue un reto en el cual yo participé, ustedes pueden corroborarlo”, confesó.

Con esto, Cris Valencia aseguró que todo lo que circula en redes sobre una supuesta infidelidad de su parte es completamente falso.

“Paso por aquí para saludarlos y aclararles un tema que no me quita el sueño, pero realmente me parece muy malintencionado, porque hay ciertas páginas y medios diciendo que le fui infiel a mi pareja, cuando no ha sido así. Es totalmente falso”