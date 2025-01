En su cuenta oficial de Instagram con más de 22 millones de seguidores, la reconocida, hermosa y talentosa actriz colombiana Carmen Villalobos suele publicar las fotos y videos que tienen que ver con las actividades que lleva a cabo en su vida personal y profesional.

En esta oportunidad, no obstante, en la mañana de este sábado 11 de enero, la artista actoral quiso hacer una publicación un poco más significativa en la que no sólo se muestra elegante y sofisticada, sino que también habla del empoderamiento que siente y lo preparada que está para seguir cumpliendo sueños en el 2025.

Y es que se trata de un post compuesto por fotos de ella frente al espejo, revelando su belleza con un traje formal blanco, pero que no deja de ser cautivador por el top que lleva debajo y que vislumbra un poco de su pecho.

Además, un detalle interesante de su maquillaje en las fotos es el labial vinotinto en los labios que la hace ver un poco más cautivadora y radiante, así como su cabello oscuro en ondas.

En la descripción de su publicación es donde Carmen habla de los sueños que ha cumplido y cómo estos la han hecho ser cada vez más empoderada. Además, intenta interactuar con sus seguidoras al preguntarles qué las hace sentir así a ellas.

“Verme en el espejo y ver cuánto he avanzado y todos los sueños que he cumplido me empodera muchísimo [emojis de carita enamorada y de estrella] Así que en este 2025 vamos por másssssss. Y a ti ¿Qué te empodera ? Te leo. Feliz fin de semana” escribió la famosa colombiana.