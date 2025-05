La presentadora Carla Giraldo habló de cómo es su relación con el presentador Marcelo Cezán detrás de cámaras de La casa de los famosos Colombia.

Los famosos se conocieron hace 25 años cuando grabaron juntos la telenovela "Me llaman Lolita", desde donde crearon una gran amistad.

La vida los volvió a cruzar laboralmente en La casa de los famosos Colombia, donde han conformado una gran dupla.

"Estamos en un set día y noche porque somos amorosos, no hay día en el que él no llega y no va hasta mi camerino a saludarme y darme un beso y cuando no lo hace empiezo yo a gritar '¿Marcelo no has llegado?, ¿por qué no has venido?' y me dice ' ya voy, deja la toxicidad'", contó.