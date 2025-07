Camilo Trujillo vivió un momento incómodo durante una transmisión en vivo en TikTok que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. El incidente, que tomó por sorpresa al creador de contenido, se volvió tema de conversación en redes.

¿Qué le pasó a Camilo Trujillo en pleno live de TikTok?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Camilo Trujillo, decidió retomar sus clásicos lives en TikTok para charlar con sus seguidores sobre distintos temas. Para hacer la transmisión más entretenida, el actor optó por hacer una batalla con otros usuarios de la plataforma, sin imaginar que viviría un momento bastante incómodo.

Camilo Trujillo vivió un momento inesperado durante su live en TikTok. (Foto Canal RCN).

Durante la actividad, la persona con la que estaba haciendo la batalla utilizó el espacio para pedir ayuda económica, alegando que necesitaba comprar medicamentos y realizar unos exámenes médicos para su pequeño hijo.

“No me niegue la ayuda, Dios lo va a bendecir más”, se le escucha decir a la mujer mientras muestra frascos de medicamentos y documentos médicos como prueba.

Ante la situación, Camilo expresó su intención de ayudar, aunque también su desconcierto por no saber cómo hacerlo: “Yo les digo a mis seguidores que le ayuden, pero no sé cómo… Si pueden ayudarla, es importante. Dios mío, me pone en una situación complicada”.

Internautas reaccionaron al incómodo momento que vivió Camilo Trujillo en TikTok

Los internautas que se encontraban conectados al en vivo para acompañar a Camilo Trujillo no pudieron evitar reaccionar ante la incómoda situación que estaba atravesando el actor. Varios comentaron que su incomodidad era evidente en su rostro.

Camilo Trujillo se quedó helado en pleno live de TikTok: ¿qué pasó? (Foto Canal RCN).

Comentarios como “Camilo quedó tieso”, “Ay, no, qué pesar”, “Está re incómodo” y “Sal de ahí, Camilo” se leían en el live. Incluso, algunos le pedían al actor que terminara la batalla, ya que compartían la incomodidad que él parecía sentir.

Hasta el momento, Camilo no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero el momento ya ha generado conversación entre sus seguidores y en redes sociales.