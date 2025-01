Todo comienza por un caso viral de Anne, una diseñadora de interiores francesa de 53 años, quien se vio afectada por una estafa en la que el impostor, utilizó inteligencia artificial. El impostor le hizo creer que tenía un romance con Brad Pitt, reconocido actor del mundo de Hollywood.

¿Cómo fue la reacción de Brad Pitt tras conocer el caso de la mujer estafada?

El caso no termina ahí, pues logró despojarla de 850 mil dólares. Claramente, este caso fue difundido por el representante de Brad Pitt y lo tildo de “terrible”.

“Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fanáticos y las celebridades. Este es un recordatorio importante de no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales”, aseguró el portavoz de Brad Pitt vía HuffPost.

El fraude comenzó en febrero de 2023, cuando Anne recibió un mensaje en las redes sociales, específicamente en Instagram, que alguien aseguraba ser Jane, la madre de Brad Pitt. El mensaje decía que el actor necesitaba cubrir algunos gastos para un tratamiento renal y que tenía escasos recursos por su divorcio con la actriz Angelina Jolie.

¿Qué dijo Anne tras conocer la verdad del caso de Brad Pitt?

Claramente, este engaño estuvo acompañado de tecnología de alta calidad con creación de imágenes de inteligencia artificial para suponer que el actor se encontraba en un hospital.

“Al principio me dije a mí misma que era falso, que era ridículo”, expresó en una entrevista para el programa francés Seven to Eight (TF1). Fotos y mensajes personalizados hicieron creer que Anne estaba en una relación romántica con el actor. “Estaba enamorada del hombre con el que estaba chateando”, afirmó Anne.

Anne pasó un año y medio creyendo que estaba hablando con el actor. Sin embargo, el engaño fue descubierto en verano del 2024, cuando Anne vio fotografías de Brad Pitt con su pareja, Ines de Ramon.

En ese instante, denunció el fraude a las autoridades y expresó su testimonio en la televisión francesa de TF1. Claramente, esto generó una ola de reacciones. Según el canal, Anne estaba sufriendo una depresi*n severa y estaba hospitalizada para recibir el tratamiento.