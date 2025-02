Hermana de Yina Calderón responde a quien le dijo “ridícula"

Juliana Calderón, hermana menor de Yina Calderón, quien actualmente participa en La casa de los famosos Colombia, reapareció en sus redes sociales con una llamativa dinámica de preguntas y respuestas. Aunque este tipo de interacciones suelen centrarse en temas positivos, en esta ocasión la empresaria de keratinas recibió una pregunta inesperada: un internauta le cuestionó si no se cansaba de hacer el “ridículo” en redes sociales.

De esta manera, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón aprovechó el comentario de un internauta que la tildó de “ridícula” para destacar todos los beneficios que ha obtenido a lo largo de los años por realizar las cosas que muchos consideran “ridículas”.

Y es que Calderón aseguró que gracias a hacer el “ridículo” en redes sociales ha podido darse diversos gustos y hasta conocer diversos países, por lo que no se arrepentía de su actuar en redes sociales y mucho menos lo dejaría de hacer solo por los malos comentarios de algunos internautas.

“Gracias a eso he conocido muchos países, tengo mi propia empresa, tengo la facilidad de levantarme a la hora que quiera, aunque yo siempre madrugo mucho. Pero me he dado muchísimos gustos a base del ridículo que tú estás diciendo. Entonces, ¿que si lo voy a dejar de hacer? No, porque me gusta mi estilo de vida".