Hijastra de Aida Victoria Merlano reaccionó a su embarazo

Aida Victoria Merlano no ha parado de ser tema de conversación en redes sociales desde que confirmó su embarazo junto a su esposo Juan David Tejada.

Aida Victoria Merlano les reveló a sus millones de seguidores lo que para muchos era un secreto a voces luego que las influenciadoras Yina Calderón y Epa Colombia revelaran meses atrás la noticia.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano se había mantenido en silencio hasta hace pocos días cuando el 19 de marzo confirmó que se encontraba en embarazo.

Esta noticia ha provocado un sinfín de reacciones y opiniones, recientemente se conoció la de la hija del esposo de Aida Victoria Merlano, Sara Tejada, quien reaccionó a través de redes sociales a la noticia.

Sara Tejada a través de sus redes sociales se mostró emocionada con la noticia del embarazo de la ahora esposa de su papá, la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Sara hizo todo un video con imágenes junto a su padre y Aida Victoria Merlano en donde mostró la felicidad que sintió desde el primer momento que se enteró que se convertiría en hermana mayor.

Desde el momento que me enteré de que venías en camino, me sentí muy orgullosa de saber que iba a tener a alguien que me cuidará, alguien con quien compartir momentos increíbles.