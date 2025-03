La casa de los famosos Colombia 2025 es tendencia digital todos los días. El reality en vivo del Canal RCN no deja de aparecer en redes sociales y por ello es que hasta los familiares y allegados de los participantes son fans.

Una de las personas que está atenta de todo lo que sucede en La casa de los famosos Colombia es Dani Duke, novia del influencer y participante La Liendra.

Daniela ha estado hablando en reiteradas ocasiones sobre el reality de la vida en vivo, compartiendo opiniones no solo de La Liendra, sino, más bien, de todos los habitantes de la temporada 2025. Cabe recordar que a ella la invitaron junto a su novio para ser participante del formato de convivencia, pero no aceptó la propuesta.

Entonces, una vez más, Dani Duke apareció en las plataformas digitales con un contenido relacionado con La casa de los famosos. En esta oportunidad, reaccionó tras saber que Melissa Gate prefiere a La Liendra que a Sebastián Arias.

No ha pasado una semana desde que Sebastián Arias ingresó como nuevo participante del reality, así que frente a una de las cámaras 24/7 Melissa Gate y Yana Karpova aseguraron que les gusta más La Liendra que el nuevo modelo.

"Si me ponen a elegir cuál de los dos me parece más lindo, me parece más lindo La Liendra", expresó Melissa Gate y la apoyó Yana Karpova.