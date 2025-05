Yina Calderón se despidió de La casa de los famosos Colombia el pasado 14 de mayo tras obtener la menor votación por parte del público. Tras salir la influenciadora ya se encontró con su familia.

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se reencontró con su familia tras salir del reality del Canal RCN. Entre ellas su mamá Merly Ome.

La mamá de la influenciadora fue la encargada de mostrar cómo fue ese reencuentro con su hija tras más de tres meses sin verse por la participación de Yina en el reality.

Merly Ome se mostró feliz y orgullosa por la participación de su hija en La casa de los famosos Colombia y mostró que la recibió con uno de sus platos favoritos de comida porque había salido según ella con apetito.

Merly Ome aprovechó el reencuentro con su hija Yina Calderón para enviarle un mensaje a todas las personas que la apoyaron en las votaciones durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

La mamá de Yina Calderón les aseguró que estaba agradecida por todos los votos que le dieron a su hija para alargar su paso por el reality del Canal RCN.

Me siento súper agradecida por ese apoyo que le dieron a mi hija. Muchas gracias y bendiciones.

Cabe recordar que, semanas atrás, Merly Ome estuvo en Buen día, Colombia y allí confesó que se sentía triste por ver a su hija sola en la competencia, esto tras su pelea con Karina García.

Yina Calderón en el encuentro con su mamá tras salir de La casa de los famosos Colombia se mostró disfrutando de la comida de ella y también aprovechó para lanzar una que otra pulla a los que no la apoyaban.

La influenciadora aseguró que se sentía triste porque la habían sacado del reality y a su vez habían dejado otros participantes que para ella eran 'muebles' y no aportaban tanto contenido.

Me sacaron, me sacaron por no hacer nada en ese casa y que quedara sola y vacía con puro mueble.