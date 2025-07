La cantante Jenny López, pareja del reconocido artista popular Jhonny Rivera, respondió a algunas preguntas de sus seguidores a través de la famosa dinámica de “preguntas y respuestas” en su cuenta de Instagram, donde se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Durante la mencionada actividad, la joven no solo dejó ver aspectos de su relación con el intérprete, sino que también compartió una reflexión sobre su proceso personal y la madurez que ha alcanzado a su edad.

Sin duda, uno de los temas que más generó curiosidad, es cómo ambos artistas manejan las diferencias cuando deben trabajar juntos en medio de alguna discusión, por lo que Jenny López, no dudó en afirmar que esto no es un inconveniente para ellos.

“Gracias a Dios no somos una pareja de estar peleando ni de tener problemas. Ambos somos muy del diálogo y cuando tenemos alguna diferencia, como cualquier pareja, la solucionamos hablando”, expresó.

Además, recalcó la importancia de aprender a separar la vida profesional de la personal, especialmente cuando comparten espacios de trabajo como la tarima.

“Una cosa es la vida laboral y otra la personal. Si llegamos a tener una diferencia, eso no va a afectar lo que hagamos profesionalmente. No porque me enoje voy a cantar mal los coros en el escenario”, señaló.