Andrea Valdiri ingresará a La casa de los famosos Colombia como parte de un “congelado” para La Jesuu. Sin embargo, horas antes de esta eventualidad, que ya genera muchas expectativas, reveló si le gustaría participar como concursante en una próxima temporada del afamado reality.

¿Andrea Valdiri aceptaría ser participante de La casa de los famosos Colombia? Esto respondió

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, Andrea Valdiri reveló si aceptaría participar o no en una próxima temporada de La casa de los famosos Colombia.

Según comentó, no siente que pueda participar en este reality de convivencia por varios factores, entre ellos el hecho de que actualmente tiene una hija pequeña de tres años y no ve como opción dejarla al cuidado de otra persona.

“Yo tengo dos hijas que me están esperando en mi casa… Ellas (las participantes) tienen hijos grandes, yo no; la mía tiene tres años. Dejarla con la empleada o con mi mamá, no va”.

Además, aseguró que para ella sería muy incómodo compartir el mismo espacio para dormir, así como la posible escasez de comida durante la competencia.

“A mí no me da para entrar a un reality. Yo los respeto mucho a los que han durado mucho tiempo ahí, pero tú, dormir en una habitación con más gente, Machi, no. Que si hay comida o no hay comida. Si me dicen una grosería o algo, ¡yo estallo, cojo la escoba y tenga!”

¿Por qué Andrea Valdiri ingresará a un congelado de La casa de los famosos Colombia?

Aunque Andrea Valdiri expresó que no se siente en condiciones para participar oficialmente en La casa de los famosos Colombia, sí entrará como visitante. Este jueves 22 de mayo, Andrea ingresará a la famosa casa en un congelado para enviar un mensaje de amor y fortaleza a La Jesuu.



Cabe destacar que ambas influenciadoras rompieron su amistad poco antes de que La Jesuu entrara a la casa, pero tras su regreso a la competencia, Andrea decidió reparar su amistad y brindarle todo su apoyo.