Andrea Valdiri ingresará a La casa de los famosos Colombia en la gala en vivo del 22 de mayo, allí dejará congelados a todos con su inesperada visita, en especial a La Jesuu, con quien tiene un asunto pendiente.

Antes de su ingreso a la casa más famosa del país, Andrea Validiri pasó por el matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia, en donde habló de su sentir previo a ingresar a la casa estudio y encontrarse con su amiga La Jesuu.

Andrea Valdiri en medio de su entrevista aclaró por qué había querido solucionar sus problemas con La Jesuu, la razón por la que la estaba apoyando y también respondió a las personas que la llamaban 'conveniente'.

La influenciadora barranquillera no dudó en responderle a la exparticipante del reality, Yina Calderón, quien la criticó por su repentino apoyo a La Jesuu, asegurando que se quería aprovechar de su momento en La casa de los famosos Colombia.

Andrea Valdiri fue directa al expresar que había escuchado que Yina estaba diciendo que ella quería 'cámara' y por eso, le aseguró que ella no se imaginaba el sentimiento que tenía porque ella no tenía una amistad así.

Yina dice que Andrea quiere robar cámara y no, es que cuando tu no has tenido una amistad así no puedes saberlo.