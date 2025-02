La casa de los famosos Colombia 2025 es tendencia digital. Desde el día que se estrenó la segunda temporada del reality en el Canal RCN, las interacciones no han faltado y el tema de conversación en las plataformas aumenta.

Entonces, en varias entrevistas u otras propuestas suele abordarse el tema de La casa de los famosos Colombia, eso fue algo que le pasó a la exponente vallenata Ana del Castillo.

Las diferencias entre Ana del Castillo y Yina Calderón, ¿por qué?

Aunque Ana del Castillo no se encuentra en el reality de la vida en vivo, no es un secreto que una de las participantes de esta temporada no simpatiza con la cantante: se trata de Yina Calderón.

En reiteradas ocasiones, Yina ha criticado a Ana y eso se ha convertido en un rifirrafe que va y viene, pues la artista de Valledupar tampoco se queda callada. En efecto, hace poco Ana Del Castillo estuvo charlando en la propuesta digital de Dímelo King y allí se refirió tanto a la empresaria de fajas como al reality del Canal RCN.

De acuerdo con la intérprete de El Yoyó, ella nunca ha visto de frente a Yina, es decir, todos los conflictos que han tenido han sido únicamente en redes sociales. No obstante, ratificó que no le interesa la participación de la exprotagonista de novela en La casa de los famosos Colombia, pues "uno da de lo que tiene en el corazón".

¿Ana del Castillo iría a La casa de los famosos Colombia 2025?

Se le preguntó a Ana del Castillo si iría a La casa de los famosos, algo que si se daría se encontraría con Yina Calderón.

Según la cantante vallenata, sería algo complicado ser parte del reality; no porque no quisiera, sino porque ella vive de la música.

"A mí me encantaría estar en un reality, pero yo pienso dos cosas: el celular y mi mamá, yo necesito saber de ella y son cuatro meses metido ahí... Imagínate, acaba La casa de los famosos conmigo o la acabo a ella, déjenme aquí", expresó del Castillo en Dímelo King.

Adicionalmente, la cantante factura muy bien en sus conciertos, razón por la que no sabría qué hacer si iría a La casa de los famosos.

