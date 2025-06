El cantante Altafulla contó lo que habló con la influenciadora Karina García tras la cantidad de acusaciones que sufrió durante su participación en La casa de los famosos Colombia por situaciones de su pasado.

El artista estuvo en gira de medios en diferentes emisoras, donde en una de ellas lo interrogaron sobre su relación con la creadora de contenido Karina García.

El barranquillero indicó que tras su reciente salida de La casa de los famosos Colombia, reality en el que se consolidó como el gran ganador de la segunda temporada, su relación con Karina García ha fluido bastante bien.

Allí aprovechó para dar a conocer las conversaciones que tuvo la paisa por sus conflictos y lo que decían de ella.

"Yo le decía no sé cuál sea el problema, ni lo que hayas hecho tú allá afuera, pero a mí eso me sabe a mon**, al que tienes que tener contento es a mí, o sea yo te tengo a ti hoy, yo no tenía en el pasado. De ahora en adelante vamos a ver qué pasa, si se nos da qué bacano que podamos tener una relación, lo vamos a intentar (...) confía en mí, yo confío en ti", aseguró.