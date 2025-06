Andrés Altafulla quien se convirtió en el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente respondió a varias preguntas que tenía preparadas Orlando Liñán, presentador de Buen Día Colombia, en medio de su invitación al programa matutino del Canal RCN.

¿En que se va a gastar Andrés Altafulla los 400 millones que se ganó en La casa de los famosos Colombia?

Seguramente, uno de los temas que más genera curiosidad entre los televidentes y seguidores de Andrés Altafulla, es saber en qué se gastará los 400 millones de pesos que se llevó tras obtener el puntaje más alto en las votaciones y vencer a su contrincante directa, Melissa Gate.

Artículos relacionados Viral Video viral: Altafulla causa sensación tras aparecer en carteles de Times Square

Pues bien, según lo dio a conocer el artista barranquillero, espera poder invertir en un negocio que le planteó un amigo, “No estoy viendo para ver si de pronto no joda, le meto una platica a un negocio que me propuso un pana como de alquiler de galanes, sí me entiende eso es lo que está de moda ahora mismo”, fueron las declaraciones del exparticipante. Sin embargo, segundos después, él y Orlando, bromearon al escuchar los supuestos planes del ganador.

¿Qué se viene a nivel musical para Altafulla luego de sus participación en La casa de los famosos Colombia?

Y aunque no quedó muy claro en qué se gastará el dinero el exhabitante de la casa más famosa del país, en lo que sí hizo énfasis el intérprete, es en lo que se viene de aquí en adelante para su carrera como cantante, pues además de confirmar que hace pocas semanas se han estrenado algunos éxitos suyos, habló de su deseo de seguir haciendo lo que más le gusta.

Por otro lado, Liñán también lo interrogó para conocer su punto de vista frente a la posibilidad de colaborar con algunos artistas urbanos, anuncio que Altafulla recibió con entusiasmo y respondió afirmando que desde ya está dispuesto a recibir todas las propuestas posibles.