El nombre de la actriz Alina Lozano ha estado acaparando la atención en las últimas semanas luego de confirmar su separación con el influenciador Jim Velásquez.

La actriz y el influenciador han estado compartiendo videos y declaraciones en sus redes sociales tras su separación.

Precisamente, la recordada actriz de Hasta que la plata nos separe decidió compartir un video en sus redes sociales en el que respondió a las declaraciones de sus exsuegros.

Los papás de Jim Velásquez publicaron un video semanas atrás en el que se pronunciaban tras la separación de su hijo con la actriz.

En este video los señores se mostraban afectados y también expusieron que la actriz durante la relación con su hijo les había hecho una promesa, regalarles una finca.

La actriz Alina Lozano decidió responderles a los papás de Jim Velásquez a través de un video en el que respondió: "¿Qué va a pasar con la finquita que yo les dije a mis suegros que les iba a dar?".

En muchas ocasiones que me he separado de mis otras exparejas jamás dejo la amistad con mis exsuegros.

La actriz aseguró que, la conmovió ver el video que compartieron sus suegros y más porque a pesar de haberse separado de Jim Velásquez, ella seguía teniéndoles un gran aprecio al igual que con otros de sus exsuegros.

En el video les pidió que no volvieran a prestarse para hacer videos y que estuvieran tranquilos porque ella iba a cumplirles a su promesa.

Ustedes no se preocupen y no se presten para hacer ese tipo de videos, no le pongan cuidado a Jim que se chifló, yo estoy ahí con ustedes y siempre lo voy a hacer.