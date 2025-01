La presentadora digital de "La casa de los famosos Colombia", Ornella Sierra, ha generado expectativa en redes sociales tras compartir sus deseos de celebrar su próximo cumpleaños a bordo de un yate junto a sus amigos, aunque pareció ser una idea suelta que ventiló en el momento equivocado.

Durante una reciente transmisión en vivo, la barranquillera compartió con sus seguidores la idea que tenía para celebrar su vuelta al sol. Sin embargo, la simple mención de esta celebración fue suficiente para despertar el interés tanto de sus fans como de sus allegados.

Ornella Sierra no invitó a Alfredo Redes a su cumpleaños y así reaccionó él

La situación tomó un giro inesperado cuando Alfredo Redes, excompañero de reality de Sierra, se pronunció en sus historias de Instagram tras recibir múltiples mensajes de seguidores preguntándole sobre su asistencia a la supuesta celebración de la barranquillera. El influencer aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje público a su amiga, mezclando humor con un toque de reclamo.

"La verdad ella a mí no me ha invitado y si ella a mí no me invita, yo le quito todos mis afectos", expresó Redes en tono jocoso, añadiendo: "Si ella cree que porque está trabajando en RCN ya no soy su amigo, así no puede ser, sino, le pongo la queja al papá". El influencer dejó claro que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación formal al evento.

Ornella Sierra explicó por qué no invitó a Alfredo Redes a su fiesta de cumpleaños

Tras la publicación del influencer, Ornella apareció en sus redes sociales para aclarar la situación. Contó que, en las últimas horas, había hecho un 'en vivo' donde le preguntaron cómo quería celebrar su cumpleaños, a lo que ella contó que quería una fiesta en yate con sus amigos.

Sin embargo, reveló que fue algo que le llegó a la mente durante la transmisión, más no un plan organizado todavía y que, por ello, todavía no ha invitado a nadie. Dejó claro que si está en pie hacerlo y que cuando tenga reservas comenzará a comunicarse con ellos.