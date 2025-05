La influenciadora Aida Victoria Merlano ha dejado claro que tiene amplias diferencias con Yina Calderón, participante de La casa de los famosos Colombia, y en una reciente entrevista reveló las razones y orígenes de su enemistad.

Aida Victoria Merlano en medio de una reciente entrevista confesó que 'odiaba' a Yina Calderón, una declaración fuerte que hizo que el entrevistador le preguntara por el orígen de ese sentimiento.

La influenciadora decidió hablar por primera vez de sus diferencias con Yina Calderón y cómo pasaron de ser grandes amigas a ser rivales por completo y lanzarse duros comentarios en redes sociales.

Siento que es una persona súper desleal, no tiene códigos, no tiene ética.

Aida Victoria Merlano empezó su confesión diciendo que para ella Yina era una persona 'desleal' y que no tenía códigos en una amistad, a pesar de ella haberle brindado su amistad y lealtad.

Aida Victoria Merlano en medio de su entrevista con 'Diva Rebeca', personaje de Omar Vásquez, contó que vivió varias situaciones a nivel personal con Yina Calderón que hicieron que su amsitad se terminara.

Dentro de algunas de las situaciones que contó Aida Victoria estuvo una que pasó en una fiesta en la que Yina se pasó de tragos y la hizo quedar mal con una de sus exparejas.

Según Aida, una vez en una fiesta estaba ella con su pareja y llegaron unas amigas de él, y Yina Calderón supuestamen las echó a todas del lugar y le hizo un fuerte reclamo a ella por permitir eso.

El problema fue que Yina al parecer después le dijo a la expareja de Aida Victoria que había sido ella la que le había pedido el favor de hacer eso.

Otro de los desplantes que contó Aida que le empezaron a dar señales que su amistad no era tan sincera, fue cuando la invitó a quedarse a su apartamento y después no le contestó más, dejándola a la deriva en medio de la madrugada.

Yo venía a Bogotá y ella me dijo quédate en mi casa. Cuando salgo del show yo le escribo para irme a su casa y no me respondió, me tocó dormir en la recepción de un hotel.