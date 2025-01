La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a seguidora que opinó sobre su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

Recordemos que el ganadero reveló que ambos se casaron en una ceremonia indígena hace algún tiempo, la cual no quisieron revelar por las posibles críticas que recibirían al respecto.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

¿Por qué una seguidora tildó de perfecta la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Ambos se encuentran en un romántico viaje en marco del cumpleaños del empresario y con ello la creadora de contenido reveló una amorosa dedicatoria compartiendo imágenes de su relación.

Tras su publicación, provocó diversas opiniones entre sus seguidores, pero un comentario de una seguidora llamó la atención de la influenciadora luego de que la internauta tildara su relación de “perfecta”.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano celebró el cumpleaños de su esposo con romántica dedicatoria

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su matrimonio con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano destacó que su matrimonio no es perfecto, pues si bien son compatibles en muchas cosas, en otras no tanto. Por ejemplo, él es súper organizado, mientras que ella es más de dejar que las cosas fluyan; sin embargo, eso le ha enseñado a ella a tener más orden en su vida y él a no tomarse todo tan serio.

"Ambos somos seres súper llenos de defectos, pero como también estamos llenos de amor, eso nos motiva a seguir construyendo, aunque las cosas se pongan difíciles. No hay cosa más tuya que la que construyes y en esas andamos”, dijo.

Asimismo, destacó que ella no quiere que piensen que son perfectos e idealicen su relación porque no hay por qué hacerlo.

“Acá se discute, se tienen conversaciones difíciles, nos desencontramos, somos incompatibles en cosas, pero también es cierto que sentimos un amor muy grande que nos hace trascender los problemas y decidimos todos los días seguir aprendiendo cómo ser mejor juntos”, agregó.

Tras su declaración muchos admiradores la llenaron de elogios por su sinceridad al respecto y le desearon que pueda seguir siendo tan feliz como la he venido siendo en su relación.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

Mientras tanto, ambos siguen disfrutando de su romance y compartiendo algunos momentos juntos con sus seguidores que tanto les gusta hacer parte de su relación.