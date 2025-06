La actriz Evangeline Lilly, reconocida mundialmente por sus papeles en Ant-Man y Lost, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales imágenes impactantes tras un accidente en la playa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Altafulla de La casa de los famosos cuando apareció en El man es Germán

¿Qué le pasó a Evangeline Lilly, la actriz de Marvel?

Según relató ella misma en una extensa publicación, Lilly se desmayó repentinamente mientras estaba en la playa y cayó de cara contra una roca. El golpe fue tan fuerte que terminó con una herida visible en el rostro y un diente fuera de lugar.

Evangeline Lilly ha interpretado a The Wasp en varias películas del Universo Marvel. (Foto de AFP)

La actriz fue trasladada al hospital, donde recibió atención médica inmediata. Sin embargo, los exámenes médicos no arrojaron ninguna causa física clara del desmayo: su corazón estaba fuerte, sus niveles de glucosa normales, y tampoco hubo señales de epilepsia, una condición que le evaluaron cuando era niña.

¿Es la primera vez que Evangeline Lilly se desmaya sin causa alguna?

No. Evangeline reveló que ha tenido episodios de desmayos o “ausencias” desde su infancia. En su niñez, los médicos sospecharon de epilepsia y luego de hipoglucemia, aunque nunca se confirmó ninguna de esas condiciones con pruebas concluyentes. Durante años convivió con estos episodios, sin una explicación médica clara.

Lejos de enfocarse en las consecuencias de la fuerte caída, Lilly compartió una profunda reflexión espiritual. Asegura que cada vez que se desmaya, siente como si su alma abandonara su cuerpo por un momento. Lo describe como un “pequeño descanso”, una pausa que su ser necesita cuando la vida se vuelve abrumadora.

Para ella, estos episodios son más que síntomas: son señales de que necesita reconectar con lo esencial. Tras cada uno de ellos, dice experimentar una sensación de amor, paz y claridad difícil de explicar.

"Mi alma necesita regresar al espíritu puro cuando la realidad se vuelve demasiado pesada”, escribió.

¿Cómo se encuentra Evangeline Lilly tras la caída en la playa?

Aunque el golpe fue fuerte y su rostro quedó visiblemente lastimado, Lilly compartió que se siente agradecida por lo sucedido. Lo ve como un “reinicio” que la ayudó a reevaluar sus prioridades y recuperar el equilibrio emocional y espiritual.

“Puede parecer una locura viendo mi cara y mi diente roto, pero estoy profundamente agradecida por haberme desmayado. Lo necesitaba”, escribió en el blog.

En su reflexión, la actriz cuestiona el enfoque estrictamente materialista de la medicina moderna. Imagina un sistema de salud que también valore el silencio, la introspección y la sabiduría ancestral, no solo los diagnósticos y recetas.

La actriz Evangeline Lilly compartió una reflexión profunda sobre lo que significa desconectarse del cuerpo. (Foto de AFP)

Propone que los hospitales sean lugares de escucha profunda, donde los médicos estén formados no solo en ciencia, sino también en filosofía y sanación holística.

“La medicina verdadera atiende a las partes más profundas de nosotros que están gritando por pertenecer”, escribió.

La actriz cerró su reflexión con una invitación: imaginar juntos un nuevo modelo de sanación, en donde ciencia y espiritualidad convivan. “Si puedes imaginarlo, estemos quietos juntos… e imaginémoslo ahora”, concluyó.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa "lloró" al ser castigada por el Jefe de La casa de los famosos y recordó al ‘Flaco’ Solórzano

¿En qué películas ha actuado Evangeline Lilly?

Evangeline Lilly es una actriz canadiense conocida principalmente por su papel como Kate Austen en la serie Lost, por la que ganó fama internacional y fue nominada a premios como el Globo de Oro.

La actriz Evangeline Lilly reflexionó sobre la importancia de hacer pausas y reconectar con el alma. (Foto de AFP)

En el cine, ha destacado en el universo de Marvel interpretando a Hope van Dyne, "the wasp", en las películas Ant-Man (2015), Ant-Man and The Wasp (2018) y Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). También participó en The Hobbit como Tauriel, y en películas como Real Steel y South of Heaven.

Artículos relacionados Karol G Sobrina de Karol G padece una alergia poco común, esto reveló Verónica Giraldo

¿Evangeline Lilly tiene pareja e hijos?

En cuanto a su vida personal, Lilly mantiene una relación con Norman Kali, un asistente de producción a quien conoció durante el rodaje de Lost. La pareja tiene dos hijos, aunque la actriz ha mantenido muchos detalles de su vida familiar en privado para proteger su intimidad y la de sus pequeños.