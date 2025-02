La gira internacional de Shakira ha tomado un giro inesperado tras su hospitalización en Lima, Perú, debido a un cuadro abdominal que ha dejado preocupados a sus millones de seguidores.

La cantante barranquillera, quien había deslumbrado en Brasil con un éxito rotundo, tuvo que interrumpir su presentación en Perú, donde sus fans la esperaban con ansias.

¿Cuál es el estado de salud de Shakira?

A través de un comunicado, Shakira explicó la razón de su hospitalización y el cambio en su agenda: “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento (…) Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.

Shakira y su cuadro abdominal: ¿Qué es y por qué está hospitalizada?

Un cuadro abdominal se refiere a un dolor intenso localizado en la zona del abdomen, que puede ser provocado por diversas condiciones médicas. En el caso de Shakira, el malestar le impidió seguir con su presentación en Lima.

¿Cuáles son los síntomas de un cuadro abdominal?

Dolor abdominal

Estreñimiento

Náuseas y vómitos

Diarrea

Ictericia (coloración amarillenta en la piel y los ojos)

Sangre en las heces o en la orina

Tos con sangre

Pérdida de peso

Entre las causas más frecuentes se incluyen trastornos digestivos, alergias alimentarias, apendicitis, o incluso obstrucción intestinal.

¿Qué podría estar ocurriendo con Shakira?

Aunque no se ha confirmado una causa específica, el cuadro abdominal de Shakira podría ser producto de una intoxicación alimentaria, un síndrome del intestino irritable, o algo más grave como una obstrucción intestinal. Aunque, su equipo médico está monitoreando su evolución y tomando medidas preventivas para evitar complicaciones mayores.

¿Cómo afecta el estado de salud de Shakira en su gira?

La barranquillera también mostró su tristeza por tener que cancelar el concierto del 16 de febrero. Sin embargo, afirmó que su regreso al escenario dependerá de su recuperación. “Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, concluyó.

Los fans de Shakira esperan con ansias su pronta recuperación y el regreso de la estrella a los escenarios.