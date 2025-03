Millie Bobby Brown, la popular actriz británica conocida por su papel en ‘Stranger Things’, ha decidido alzar la voz contra el acoso mediático que ha estado recibiendo debido a su físico.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven de 21 años compartió su sentir sobre los ataques constantes a su apariencia, destacando que estos comentarios no solo afectan su bienestar, sino que también reflejan una realidad común entre muchas mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público.

Millie Bobby Brown habla del bullying que sufre por su apariencia

En el video, sin filtros ni maquillaje, Millie se muestra al natural y expresa su frustración con los comentarios que no solo cuestionan su aspecto, sino que también la descalifican por cambiar su imagen a lo largo de los años.

“He crecido frente al mundo desde que tenía 10 años y, por alguna razón, la gente no parece poder crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si tuviera que quedarme congelada en el tiempo, como si aún tuviera que verme como en la primera temporada de Stranger Things”, dijo la actriz, dejando claro que la presión sobre las mujeres jóvenes para cumplir con expectativas estéticas es incesante y dañina.

Millie Bobby Brown habló de las críticas de la prensa

Millie también hace una crítica a los titulares de prensa que no cuestionan el por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una joven, sino que amplifican los insultos. “Esto no es periodismo, esto es acoso”, destacó la actriz, señalando que los medios, incluso algunos escritos por mujeres, en lugar de apoyar a las jóvenes, a menudo prefieren derribarlas por clics.

En un mensaje claro y contundente, Millie también se niega a disculparse por su crecimiento personal. “Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas irreales de las personas. No me avergonzaré de cómo me veo, de cómo me visto o de cómo me presento”.

¿Cuál fue el mensaje final de Millie Bobby Brown?

La actriz finalizó su mensaje pidiendo un cambio en la sociedad: “Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de algo bonito?”

¿Cómo reaccionaron los fans de Millie Bobby Brown a su video?

Los fans, colegas y seguidores de Millie Bobby Brown rápidamente respondieron a su publicación, aplaudiendo su valentía y defendiendo su derecho a crecer, evolucionar y ser respetada.

Esta situación resaltó la importancia del amor propio y el respeto por los cambios naturales de las personas, dejando claro que cada individuo tiene derecho a decidir cómo quiere presentarse sin ser objeto de críticas destructivas.