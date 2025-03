Como es costumbre, la pitonisa cubana Mhoni Vidente hizo predicciones sobre el mundo. En efecto, la astróloga de habla hispana habló acerca del Vaticano, tema que es tendencia por el estado de salud de papa Francisco.

¿Cómo avanza la salud del papa Francisco?

Semanas atrás, el nombre del papa Francisco comenzó a hacer eco en todo el mundo, pues el líder de la iglesia católica tuvo complicaciones que fueron mejorando. Desde el vaticano se informó que el papa Francisco celebró el aniversario de su pontificado con el personal médico del Hospital Gemelli de Roma.

"Su situación clínica se mantiene estable dentro de un cuadro complejo", se informó desde el Vaticano.

¿Qué predicción lanzó Mhoni Vidente sobre el Vaticano y papa Francisco?

A partir de ello, la vidente auguró que se presentarán cambios radicales en el Vaticano, también se refirió el máximo pontífice y el futuro del mismo.

"Vienen cambios radicales en cuestiones del Vaticano. El papa se ha sentido mejor, pero casi no puede hablar. No sé quién sacó del Vaticano una oración del papa, pero muy malito... Ya no lo hagan trabajar, no lo esfuercen", expresó la conocedora del tema astral en Latinoamérica.

A renglón seguido, Mhoni Vidente dijo que vendrá una gracia divina para México en el caso de que, posiblemente, el próximo papa sea del país centroamericano. Si no es así, será de nacionalidad italiana.

¿Qué predicción dio Mhoni Vidente sobre Estados Unidos?

Mhoni Vidente se refirió a la Luna de sangre del 13 de marzo, la cual traerá cambios positivos. Según la adivina, con este fenómeno va a haber más paz y acuerdos con Estados Unidos, pero no descartó posibles sismos.

"Hay una ley de inmigración que quiere sacar Donald Trump para que todos los que estén indocumentados puedan trabajar un año y si se portan bien les van a dar cuatro, Donald Trump no es tonto", remarcó Mhoni Vidente.

No está de más comentar que lo anteriormente compartido tan solo son supersticiones, es decir, no tienen una validez y porque la astróloga cubana lo dijo, no significa que suceda.