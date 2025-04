La moda mira hacia atrás para seguir avanzando. Este 2025, los jeans cigarette reaparecen en escena con más fuerza que nunca, dispuestos a reclamar su lugar en los armarios de las fashionistas que buscan un balance entre lo clásico y lo contemporáneo.

Con una silueta slim, recta y sutilmente ajustada, este corte nacido en los años 80 promete dominar la temporada primavera-verano.

El regreso triunfal de los jeans cigarette: la prenda infaltable en 2025

Este modelo, que se ajusta desde la rodilla y cae justo al tobillo, representa el punto medio ideal entre los skinny y los rectos tradicionales. Aporta estructura sin apretar y estiliza sin sacrificar comodidad, convirtiéndose en un comodín que se adapta a múltiples ocasiones y estilos.

¿La clave de su regreso? El auge de la estética vintage y la necesidad de prendas versátiles. En tiempos donde los jeans oversized parecían dominar, los cigarette llegan para recordar que los cortes entallados, cuando están bien diseñados, también pueden ser cómodos y favorecedores.

Jeans cigarette de los 80: así puedes usarlos con estilo retro

En cuanto a estilismos, las opciones son tan amplias como chic. Puedes llevarlos con una camiseta básica y blazer oversize para un look urbano impecable, o sumarle una camisa abierta, sandalias y cartera pequeña si buscás un aire más femenino.

Si quieres algo más relajado, puedes apostar por un suéter liviano con Converse clásicas o una sobrecamisa larga con kitten heels para un contraste encantador entre lo casual y lo elegante.

¿Qué celebridades usan jeans cigarette?

Las referencias de estilo tampoco faltan. Íconos como Lady Di y Madonna ya lo habían adelantado en los 80: los jeans cigarette son eternos. Y hoy, Meghan Markle los respalda con looks depurados y actuales, reafirmando su vigencia desde escenarios tan mediáticos como los Juegos Invictus.

Alineados al espíritu del 2025, los cigarette jeans se reinventan con una mirada contemporánea. No son una simple tendencia pasajera: son una declaración de estilo que apuesta por lo atemporal con toques modernos. Si aún tienes un par olvidado en tu armario, es hora de volver a usarlos. Y si no, corre a buscar el tuyo: son el jean que no puede faltarte esta temporada.