La talentosa actriz Margarita Reyes, conocida por su destacada carrera en la televisión, asombró a sus fans al revelar detalles muy personales sobre su vida privada. Recientemente, la artista compartió cómo la pandemia no solo cambió la dinámica del mundo, sino que también marcó un giro importante en su vida.

Durante el confinamiento, la actriz atravesó una difícil ruptura amorosa, lo que la afectó profundamente en el plano emocional. A raíz de ello, se refugió en el alcohol, lo que agudizó una serie de síntomas que, más tarde, la llevarían a un diagnóstico devastador.

¿Cuál fue la enfermedad que le detectaron a Margarita Reyes?

Lo que inicialmente parecía ser un malestar pasajero se convirtió en una pesadilla cuando los dolores abdominales se intensificaron. Tras varios estudios médicos, Margarita recibió la noticia que cambiaría su vida: cáncer de útero en fase cuatro. Un momento desgarrador para la actriz, quien compartió su experiencia con valentía.

“Me empezó a doler la parte baja del abdomen, ya después no podía pararme ni hacer nada. Fui al médico y me dice: ‘Estás a punto de entrar en fase cuatro de un cáncer de útero y si no hacemos algo ya, esto entra a metástasis’. Yo le dije: ‘El cáncer no me importa, lo que me está doliendo es estar viva’”, confesó Reyes, dejando ver la dureza de su proceso emocional.

¿Cuáles son las estadísticas sobre el cáncer de útero en Colombia?

El cáncer de útero, también conocido como cáncer de endometrio, es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres, especialmente en edades postmenopáusicas.

En Colombia, alrededor de 4.742 mujeres son diagnosticadas cada año con cáncer de cuello uterino, y cerca de 31.000 casos prevalecen dentro del sistema de salud. Los síntomas, las causas y los tratamientos de esta enfermedad son cruciales para su detección temprana.

¿Cuáles son los síntomas más comunes del cáncer de útero?

Es vital reconocer los signos de advertencia para poder detectar el cáncer de útero a tiempo. Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

Sangrado vaginal inusual: Puede ocurrir entre los períodos menstruales o después de la menopausia.

Flujo vaginal inusual: Este puede ser acuoso, sanguinolento, de olor fuerte o persistente.

Dolor pélvico: Sensación de dolor durante las relaciones sexuales o dolor en la región pélvica.

En etapas avanzadas: Dolores abdominales, hinchazón de las piernas, dificultades para orinar o evacuar.

¿Cuáles son las causas y tratamientos del cáncer de útero?

El cáncer de útero se origina principalmente por el crecimiento anormal de células en el revestimiento interno del útero. Además, existen casos menos comunes de sarcoma uterino, que se desarrollan en los músculos o estructuras del útero. En cuanto al tratamiento, los métodos más comunes incluyen:

Cirugía: La histerectomía es el procedimiento más común, con la posible eliminación de las trompas de Falopio y los ovarios.

Radioterapia: Puede ser aplicada sola o en combinación con otros tratamientos.

Quimioterapia: Usada para destruir las células cancerosas que ya se han diseminado.

Inmunoterapia: En algunos casos, puede estimular el sistema inmunológico para atacar las células malignas.

¿Cuál es la importancia de la detección temprana?

La detección temprana del cáncer de útero puede aumentar significativamente las probabilidades de éxito en el tratamiento. El sangrado vaginal anormal, especialmente después de la menopausia, es una señal que debe ser evaluada por un profesional médico.

¿Cómo prevenir el cáncer de útero?

Aunque no existe una forma garantizada de prevenir el cáncer de útero, hay varias formas de reducir los riesgos, tales como:

Mantener un peso saludable.

Realizar ejercicio regularmente.

Seguir una dieta balanceada.

Consultas periódicas con el médico para evaluaciones y detección temprana.

Margarita Reyes no solo ha compartido su lucha con el cáncer de útero, sino que también ha mostrado una gran fortaleza al enfrentar una enfermedad que afecta a miles de mujeres.