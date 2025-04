Jesús gritó con fuerza y dijo: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!” Y al decir esto, murió. Este grito resonó hace más de 2000 años en el Calvario, un lugar marcado por el dolor, la tortura y la esperanza.

Su sacrificio, en este momento crucial, se ha convertido en el símbolo más grande de la fe cristiana. La muerte de Jesús es un evento que va más allá de la religión, ya que su vida y su sufrimiento dejaron una huella en la historia de la humanidad.

¿Cómo explica la ciencia la causa de la muerte de Jesús?

La Semana Santa de 2025 nos invita a reflexionar sobre ese sacrificio y lo que significó para quienes creyeron en su mensaje de amor, justicia y esperanza. Sin embargo, la muerte de Jesús no solo está marcada por el simbolismo religioso, sino también por su contexto histórico.

A lo largo de los siglos, los estudios científicos han intentado explicar las causas de su muerte desde una perspectiva médica y forense. La crucifixión, un método de ejecución cruel empleado por el Imperio Romano, fue la forma en que se selló su destino.

¿Cómo fue la muerte de Jesús?

Históricamente, la crucifixión no era un castigo raro. Se utilizaba para los esclavos, los no ciudadanos del Imperio Romano, y aquellos que se oponían a su autoridad. Jesús, al no ser ciudadano romano, fue condenado a este destino.

Según el forense Frederick Thomas Zugibe, la crucifixión de Jesús habría sido una experiencia insoportable, marcada por calambres intensos, dificultades para respirar, y un dolor físico desgarrador. Su sufrimiento comenzó antes de llegar a la cruz, con la flagelación. Un látigo con bolas de metal y huesos de animales fue utilizado para golpear su cuerpo, lo que causó hemorragias intensas y daño en órganos vitales.

¿Cuál fue la causa real de la muerte de Jesús?

Los estudios han demostrado que la crucifixión provocaba un dolor intenso y duradero. El cuerpo de Jesús, suspendido de la cruz, habría estado en una posición antinatural, dificultando su respiración y causando una lenta asfixia. Los médicos forenses coinciden en que su muerte fue el resultado de un paro cardíaco por la pérdida masiva de sangre, lo que provocó un shock hemorrágico.

Pero la muerte de Jesús no solo fue el final de un hombre. Fue un acto de amor supremo, un sacrificio por la humanidad. A través de su sufrimiento, se transmitió un mensaje de perdón, de redención y de esperanza. Es por eso que, incluso después de dos mil años, la figura de Jesús sigue siendo central en la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Este sacrificio no se limitó a un acto de dolor físico, sino que se convirtió en el fundamento de una fe que ha perdurado a lo largo del tiempo. En este tiempo de Semana Santa, mientras recordamos su pasión y muerte, nos enfrentamos a la posibilidad de reflexionar sobre la fuerza de su mensaje y la importancia de seguir su ejemplo de amor incondicional.

La muerte de Jesús en la cruz es, sin duda, una de las mayores enseñanzas que la humanidad puede recibir.